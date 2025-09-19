Первый в мире музей съедобных букетов открылся в Петрозаводске

Юлия Чувьюрова и Ульяна Морозова открыли в Петрозаводске уникальный музей съедобных букетов. Это пока единственный в мире подобный музей, где все экспонаты можно съесть.

При входе зеркало, вы сразу попадаете в другой портал. И волшебство начинается. Экспозиция постоянно пополняется. Феи фуд флористики не только творят вкусную красоту сами, но и обучают других.

Рукодельницы на курсах и мастер-классах создают новые экспонаты. Хозяйки музея уже отработали 200 рецептов. И их букеты, картины, композиции и даже платья могут быть не просто сладкими подарками, но и частью интерьера.

Наша съемочная группа не только побывала в музее, но и многое попробовала на вкус.