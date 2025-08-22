Перерезавшего горло музыканту военнослужащего арестовали

В Петрозаводске арестовали на два месяца, военнослужащего, которого обвиняют в убийстве музыканта в Октябрьском районе. Об этом сообщает издание «Фактор».

Погибшему от рук прохожего Владиславу было 35 лет, он был инструктором по вождению и музыкантом. В день трагедии компания молодых людей отдыхала в парке у монумента «Птица счастья» и играла на гитаре. Между прохожим и молодыми людьми по неизвестной пока причине произошел конфликт, ранение шеи получил молодой мужчина. Потерпевший просил помощи у проезжавших автомобилистов, одна женщина остановилась, вызвала помощь, но прибывшие врачи не смогли сохранить ему жизнь.

Военнослужащий после убийства сдался полиции, его передали военной комендатуре. В силовых ведомствах произошедшее никак официально не прокомментировали.