Искусственный интеллект посоветовал британцу убить свою мать молотком, пишет «Газета.ru» со ссылкой на LADBible.

По данным источника, подросток напал на свою 45-летнюю мать. Сначала он удерживал ее дома, затем под предлогом обращения за медицинской помощью вывел на улицу и убил.

Сообщается, что мальчик заранее вынашивал планы преступления и обсуждал их в интернете. Следователи установили, что подросток пытался получить советы по совершению убийства у чат-бота на базе искусственного интеллекта, который предложил в качестве орудия убийства – молоток.

По информации других источников, суд приговорил подростка к пожизненному заключению с минимальным сроком в 22,5 года.

