Счастливый конец случился в уголовном деле против жителя Карелии

Житель Сортавалы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не отдал портативную музыкальную колонку ее владельцу, сообщили в Сортавальком городском суде.

Требования о возврате имущества мужчина игнорировал, а затем скрылся с места преступления, причинив ущерб в размере 8999 рублей.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о грабеже. Сообщается, что злоумышленник впервые совершил преступление средней тяжести, признал свою вину, раскаялся в содеянном, возместил ущерб.

Также мужчину положительно охарактеризовали по последнему месту работы. Дело было прекращено в связи с примирением сторон.

