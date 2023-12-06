Перед Новым годом более 50 петрозаводчан ждет неприятный подарок

К концу 2023 года задолженность за водоснабжение и водоотведение в Петрозаводске превысила 180 млн рублей. Для повышения сознательности горожан «ПКС-Водоканал» ведут регулярную работу с должниками.

В случае, если просрочка платежа у абонента превышает два месяца, компания имеет законные основания для отключения жильцов от услуги водоотведения. «ПКС-Водоканал» отправляют каждому должнику уведомление об отключении услуг. Если же задолженность не гасят, то компания переходит к крайней мере – монтажу заглушки. Так, в декабре доступ к канализации будет заблокирован более чем в 50 квартирах. Соседи неплательщиков при отключении не пострадают – заглушки перекроют не весь канализационный стояк, а только трубы конкретных квартир.

Установка заглушки/Фото представлены в официальной группе «РКС-Петрозаводск»

Для того, чтобы установить заглушку, водоканалу не нужен доступ в помещение. Не имеет значение и в какой части многоэтажки живет должник – на первых, крайних этажах или же в середине дома. Специалистам нужен лишь зонд с видеокамерой, с помощью которого они спускают запорное устройство с крыши по канализационному стояку. Видеотрансляция в процессе монтажа помогает найти нужную квартиру и установить заглушку.

Заглушка/Фото представлены в официальной группе «РКС-Петрозаводск»

Сломать, а тем более снять «блокировку» без помощи работников компании невозможно. Услуга эта не бесплатная и составляет три тысячи рублей. Причем перед снятием устройства жильцу предстоит не только оплатить монтаж-демонтаж заглушки, но и закрыть все долги за пользование канализацией вместе с пенями, начисленными на эту сумму.

Перед Новым годом не нужно тянуть до последнего рабочего дня и закрывать долги 28 или 29 декабря. В этом случае снятия заглушки придется ждать 10 дней до самого завершения праздничных каникул, а значит, лишить себя простых, но таких важных благ, как приготовление пищи, мытье посуды и соблюдения элементарных правил гигиены.

«ПКС-Водоканал» советует петрозаводчанам проверить у себя наличие задолженности. Сделать это можно по телефону 8 (8142) 56-04-31 (Центр единого обслуживания, режим работы: понедельник-пятница с 8:00 до 18:00), в чат-боте и через личный кабинет на сайте «КРЦ». Разумеется, компания оставляет квитанции на оплату и уведомления об отключении услуг и в почтовых ящиках абонентов. Просто и быстро оплатить счета можно в отделениях любых банков, а также через сервисы интернет-банкинга.