«Перед дверью стоит риэлтор и сообщает, что он купил нашу квартиру» 

Граждане, которые ощутили тяжесть долгов, нередко ищут выход в процедуре банкротства. Но признание финансовой несостоятельности нередко оборачивается настоящей трагедией. В процедуре банкротства физических лиц скрыто столько опасностей, что далеко не каждый специалист способен грамотно взвесить все плюсы и минусы.

Супруги из Петрозаводска Елена и Роман почувствовали, что не справляются с долгами в конце 2019 года. Они проконсультировались с юристом, и в январе 2020 года Елена заключила с ним договор, чтобы он взял на себя сопровождение процедуры банкротства.

Истинная цена, которую пришлось заплатить за этот шаг, открылась только через год.

«Жена с сыном после вечерней прогулки поднимаются в квартиру. А перед дверью стоит риеэлтор из Москвы и сообщает, что он купил нашу квартиру», - сказал Роман.

Роман и Елена уверены, что стали жертвой некомпетентного юриста. Подробности этой истории читайте в новой статье нашего издания.