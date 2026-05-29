Пенсию увеличат с 1 июня некоторым россиянам

Получать больше станут россияне, которым исполнилось 80 лет

Фото "Петрозаводск говорит"

Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о том, кому из россиян увеличат пенсию с 1 июня. Слова парламентария приводит "Лента.ру".

Бессараб отметила, что повышение пенсий в первый летний месяц будет точечным. "Как всегда, ежемесячно удваивается фиксированная выплата страховой пенсии для получателей страховых пенсий, которые достигли 80-летнего возраста накануне. То есть тем пенсионерам, кому в мае исполнилось 80, будет удвоена фиксированная выплата к пенсии", - сказала парламентарий.

