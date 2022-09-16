Пенсионер пострадал при опрокидывании квадроцикла в Карелии

В Суоярвском районе 15 сентября произошло ДТП, в котором пострадал пожилой человек. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, инцидент случился в 12:40 в селе Вешкелица, на дороге Петрозаводск-Суоярви. Водитель квадроцикла допустил опрокидывание транспортного средства на проезжую часть.

В результате происшествия 64-летний водитель получил травмы. Пенсионера доставили в больницу. Фото ГИБДД Карелии