Пенсионер переполошил родственников и спасателей в Карелии

В четверг в 19 часов на пульт Единой службы спасения города Кемь поступил звонок с просьбой о помощи. Необходимо было попасть в квартиру, в которой пенсионер не выходит на связь, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя трехколенную лестницу, через окно проникли в квартиру, расположенную на третьем этаже.

С хозяином помещения ничего не случилось. Пожилой человек просто крепко спал и не слышал звонков от родственников. // Фото: unsplash.com / Shaadi Ahmadi