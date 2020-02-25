Пауэрлифтер из Петрозаводска стал чемпионом России

Спортсмены из Петрозаводска Андрей Каширин и Кирилл Каява достойно выступили на чемпионате России по пауэрлифтингу. Соревнования проходили в Москве, за победу боролись участники со всей России, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Андрей Каширин завоевал бронзу в весовой категории до 93 кг с результатом 245 кг.

Кирилл Каява стал первым, выжав штангу в 355 кг. Кирилл вошел в состав сборной команды России и будет защищать честь страны на чемпионате мира, который состоится в Чехии.