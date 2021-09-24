Пасмурная погода с дождями прогнозируется сегодня в Карелии

Сегодня, 24 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +9, +11°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой, днем местами умеренный дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +6, +11°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +6+7, пасмурно, небольшой дождь.

В Сегеже +7+9, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале +8+10, переменная облачность, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/pyou93