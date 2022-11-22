«Парта Героя» появилась в школе поселка Чална

Парта Героя – ученическая парта с размещенной на ней информацией о герое, имеющем непосредственное отношение к школе и вошедшем в историю отечества. Право сидеть за такой партой получают ученики, имеющие успехи в учебе, принимающие активное участие в жизни школы.

Сергей родился в поселке Чална Пряжинского района в обычной рабочей семье. В 1978 году он после окончания средней школы, освоил профессию слесаря и стал работать в транспортном цехе Шуйско-Виданского леспромхоза.

7 апреля 1979 года Сергея Тимукова призвали в армию. В декабре 1979 года его отправили в Афганистан.

3 августа 1980 года во время боя разведывательного батальона Сергей принимал участие в штурме высоты, на которой остались тела убитых и раненые одной из рот. Батальон оказался окруженным в ущелье. При атаке Сергей получил смертельное ранение.

За проявленные героизм и мужество при выполнении служебного долга рядовой Тимуков был награжден орденом Красной Звезды посмертно.

Первой право сесть за парту Героя получила Мария Мюгянен, победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди обучающихся 9 -10 классов. // фото: Алина Гапеева