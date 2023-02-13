Парламентарии Карелии предложили выделить госсовхозам 250 млн рублей

Итоги работы предприятий молочного животноводства и перспективы их развития рассмотрели депутаты карельского парламента на заседании комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии, которое состоялось 13 февраля.

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов отметил, что предприятия сельского и рыбного хозяйства обеспечили в прошлом году поступления в бюджет Карелии на уровне 2,5 миллиарда рублей. Это значительно больше показателей 2021 года, когда поступления составили 1,8 миллиарда рублей.



Производство молока увеличилось с 59,3 тысячи тонн в 2021 году до 61,2 тысячи тонн в 2022 году. При этом государственные предприятия нарастили объемы производства с 39 тысячи тонн в 2021 году до 41,9 тысячи тонн в 2022 году. Среди частных предприятий Лабинов выделил ООО «Янишполе», где в 2022 году производство молока увеличилось на 31 процент, и ООО «Ладожское», продемонстрировавшее рост производства на 34 процента.



Он подробно рассказал депутатам о планах по развитию предприятий молочной отрасли. Животноводческий комплекс «Янишполе», который приобрел Олонецкий молочный комбинат, по оценке министра, активно развивается, увеличивается поголовье коров, приобретается техника, ремонтируются коровники. В будущем здесь предполагается строительство новой фермы.



В АО «Племхозяйство «Ильинское» завершается строительство нового телятника на 230 голов, презентация которого запланировано на 2 марта 2023 года. В этом году планируется начать строительство нового комплекса на 1500 коров. В планах развития АО «Племсовхоз «Мегрега» тоже строительство нового животноводческого комплекса, но пока речь идет о разработке в 2024 году проектно-сметной документации.

Лабинов отметил, что в конце 2022 года получены положительные заключения госэкспертизы на строительство роботизированных ферм в государственных совхозах «Ведлозерский» (на 1200 голов стоимость объекта 1,9 миллиарда рублей) и «Толвуйский» (на 2000 голов стоимость объекта 2,8 миллиарда рублей). В настоящий момент министерство ищет возможности привлечения кредитных ресурсов. В совхозе «Ведлозерский» строительство необходимо начать уже в этом году. Лабинов объяснил, что «сроки поджимают», так как по условиям федеральной целевой программы в 2024 году ферма должна быть готова.

Вице-спикер парламента Ольга Шмаеник поинтересовалась судьбой обанкротившегося совхоза «Маяк».

Порадовать ничем не могу,

- ответил министр.

Переговоры с потенциальными покупателями пока не дали результатов. Владимир Лабинов рассказал, что ведет переговоры о строительстве в Карелии нового молочного завода. В том числе предлагается разместить его на месте совхоза «Маяк».



Председатель комитета Марина Гуменникова предложила обратиться к правительству республики с просьбой выделить в 2023 году из бюджета Карелии дополнительно 250 миллионов рублей на развитие молочного животноводства. Члены комитета поддержали это предложение.