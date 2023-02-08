Суоярвский муниципальный округ получил 50 млн рублей на развитие

В Суоярвском районе Карелии создан муниципальный округ, там перешли на одноуровневую модель власти. Еще в четырех районах продолжаются переходные процедуры: Беломорском, Сегежском, Питкярантском и Калевальском. Решением правительства и главы республики всем пяти вновь созданным муниципальным округам будет выделено по 50 миллионов рублей на программу социально-экономического развития. Суоярвский район эти деньги уже получил.

Об этом в интервью нашему порталу рассказал заместитель министра по делам национальной и региональной политики РК Григорий Фандеев.

Замминистра подчеркнул, что для населения все должно пройти максимально безболезненно, люди вообще ничего не должны заметить. Просто глава поселения становится муниципальным служащим – человеком, который находится в отделе территориального управления, и который исполняет задачи, поставленные главой муниципального округа. Но с него снимаются проблемы, которые забирали много времени и сил: ему не надо утверждать отдельный бюджет поселения, отвечать на запросы прокуратуры, платить штрафы, которые очень часто «навешивают» надзорные органы.

Задачи территориального управляющего: следить, чтобы снег был вовремя убран, провести публичные слушания, если таковые требуются, зайти к социально незащищенным гражданам, посмотреть, где крыша течет. В общем, быть максимально доступным, близким к людям, не имея при этом дополнительной административной нагрузки.

Сейчас главам районных администраций, участвующих в реформе, дали возможность переходного периода: они должны определиться с количеством реально необходимых служащих на местах. Фонд оплаты труда пока остается прежним, чтобы эти перестановки совершить.

Суоярвский район, который провел муниципальную реформу в 2022 году, уже получил 50 миллионов рублей на социально-экономическое развитие. Сейчас администрация района готовит программу – на что будут потрачены эти деньги, она будет опубликована.