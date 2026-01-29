«ПаркЛайн» в Петровской Слободе: гармония с природой – в ритме города

В престижном районе в центре Петрозаводска стартовало строительство нового жилого дома от «Охта Групп Карелия»

Фото: Охта Групп Карелия

Жилой дом «ПаркЛайн» воплощает гармоничное соседство с природой, актуальные архитектурные решения, функциональные квартиры и всё необходимое для комфортной жизни — идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество жизни.

Это не просто жильё, а новый образ жизни, где эстетика и качество присутствуют в каждой детали.

В доме с переменной этажностью — от 6 до 7 этажей — предусмотрено 200 квартир свободной планировки — от уютных студий площадью 30 м² до просторных четырёхкомнатных квартир площадью 91 м². Особое внимание уделено планировочным решениям: чёткое разделение на общие, приватные и хозяйственные зоны, удобные места для хранения, большие окна во всех помещениях, панорамные лоджии, а в трёх- и четырёхкомнатных квартирах — гостевые санузлы.

Комфорт жильцов также обеспечивают современные лифты, которые не примыкают к квартирам, сквозные подъезды с двумя входами — со двора и с улицы, что гарантирует дополнительное удобство и безопасность. Кроме того, предусмотрены 111 кладовых помещений и удобные колясочные.

Одним из значимых преимуществ комплекса является автономная газовая котельная, обеспечивающая круглогодичное стабильное горячее водоснабжение и позволяющая снизить затраты на отопление.

«ПаркЛайн» — это не просто жилой дом, а естественное развитие Петровской Слободы, где уже счастливо живут более 5500 семей в ЖК «Александровский», ЖК «Речка» и «Речка-2» и в «Доме на Казарменской». Всего в пяти минутах ходьбы — зелёные аллеи парка, благоустроенная набережная реки Лососинки, пешеходный бульвар со спортивными тренажерами, теннисными столами, велосипедной дорожкой и уютными скамейками, а также все что нужно для комфортной городской жизни — новый детский сад, школы, магазины, аптеки, медицинские центры, кафе и многое другое.

Начало строительства — самый выгодный момент для приобретения квартиры. Покупателям доступны лучшие цены и широкий выбор планировок и этажей. В строительной компании «Охта Групп Карелия» советуют не откладывать решение.

Представьте утро с ароматным кофе и прекрасным видом. Вообразите неспешную вечернюю прогулку с семьёй или любимым питомцем по живописной набережной Лососинки. Это наш «ПаркЛайн»,

— делятся в компании «Охта Групп Карелия».

Узнать подробности о планировках и ценах можно по телефону +7 (921) 017-67-67 или в офисе продаж по адресу: пл. Литейная, 5, секция 5.

ООО «Специализированный застройщик «Екатерининский». ИНН 1001255003. Декларация проекта размещена на сайте наш.дом.рф. ERID: