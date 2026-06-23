Парфенчиков: восстанавливать леса Карелии нужно местными сеянцами

Такой подход позволит сохранить ценные качества «зеленого фонда» республики

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия

Эту позицию обсудили 23 июня на совещании под руководством Главы Карелии Артура Парфенчикова при участии министра природных ресурсов и экологии республики Янины Свидской, начальника учреждения «Кареллесхоз» Елены Морозько, генерального директора КарНЦ РАН Ольги Бахмет, директора Института леса КарНЦ РАН Бориса Раевского, ведущих ученых учреждения и депутатов Заксобрания Татьяны Тишковой и Валентина Дорофеева.

Наш лес должен иметь особый статус, подчеркнул руководитель региона. По своему качеству карельская древесина выгодно отличается от ввозимой за счет повышенной плотности. Поэтому для эффективного проведения искусственного лесовосстановления следует использовать посадочный материал выращенный именно на нашей земле. По данным ученых КарНЦ РАН, которые были озвучены на совещании, приживаемость «родных» сеянцев выше. Более того, республика способна обеспечить себя лесопосадочным материалом в полном объеме – мощности для этого есть.

Сейчас в лесном законодательстве для арендаторов нет обязанности покупать сеянцы только в пределах региона. Чтобы закрепить эту норму, КарНЦ РАН подготовит научное обоснование особого статуса карельских лесов, в том числе с учетом северных особенностей региона. В дальнейшем это позволит Минприроды Карелии обратится в Минприроды России и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики для установления обязательства для арендаторов на территории арктической зоны республики использовать для искусственного лесовосстановления только карельский посадочный материал.

Отдельно на встрече остановились на сохранении местного бренда – карельской березы. Артур Парфенчиков предложил разработать региональную программу поддержки развития плантации карельской берёзы на базе лесничеств и питомников, использовав опыт Беларуси.

На сегодня саженцы карельской березы высажены на площади 73,6 га, в том числе есть плантация «клонов»: эти растения созданы в лаборатории с применением современных биотехнологий. В перспективе есть возможность выйти на увеличение лесных посадок карельской березы – это еще одно направление для совместной работы участников совещания.



