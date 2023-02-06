Парфенчиков: В Беломорский район должны поехать сотни тысяч туристов

Социально-экономическое развитие Беломорского района и выполнение предвыборных обещаний обсуждали сегодня на заседании правительства Карелии. 79 участков выделено в Беломорском районе по программе «Арктический гектар». Восемь предприятий стали резидентами Арктической зоны. Создано 40 новых рабочих мест. 24 миллиарда рублей инвестировано в проекты.

Заготовлено 90 тысяч кубов древесины, это пятая часть от возможных объемов. Выловлено и выращено рыбы меньше, чем планировали. Щебня и камня заготовлено много — в полтора раза больше, чем в 2021 году. Действуют шесть крестьянских хозяйств, почти 4 тысячи индивидуальных. Значительно увеличилось количество самозанятых.

Вместе с тем сфера туризма мало радует: всего 20 тысяч туристов посетили Беломорский район в 2022 году, 15 тысяч из них приехали посмотреть объект ЮНЕСКО - беломорские петроглифы. Очень мало, посетовал глава республики. Одни петроглифы должны привлекать сотни тысяч туристов. Тем более что музей оснащен мультимедийным оборудованием.

Министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев рассказал, что ведутся работы по строительству визит-центра с гостиницей, кафе и прочими объектами благоустройства. До конца 2024 года строительство должно быть завершено. Ермолаев пообещал, что через два года после ввода объекта в эксплуатацию количество туристов достигнет 100 тысяч.

Артур Парфенчиков заметил, что есть две проблемы в Беломорском районе, и это не дураки и дороги. Это отсутствие гостиниц и плохой общепит. Пока не поехали сотни тысяч туристов, нужно думать о том, где они будут останавливаться и чем они будут питаться.

Также глава Карелии напомнил о важности знакомства гостей с национальной карельской кухней. Гастрономический туризм — важная составляющая туристской индустрии. // фото «Петрозаводск говорит»