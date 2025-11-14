Парфенчиков поручил подготовить празднование 100-летия петроглифов

В 2026 году объект всемирного наследия ЮНЕСКО «Беломорские петроглифы» будет отмечать 100-летие с даты открытия, которое сделал Александр Линевский.

По словам Артура Парфенчикова, за год посещаемость объекта выросла почти вдвое: с 15 до 29 тысяч туристов. В перспективе ожидается поток в 100 тысяч человек.

Глава республики подчеркнул, что визит – центр должен стать значимым объектом и для Беломорского округа, и для Карелии в целом.

Беломорские петроглифы – это мировое достояние. Визит – центр должен быть интересен всем, начиная от детей– В следующем году мы отдадим дань памяти открывателю петроглифов – Александру Линевскому и привлечем к объекту, отмечающему 100-летие, внимание туристов, местных жителей. Кроме интереса со стороны туристов, визит – центр идеально подходит для проведения просветительских, праздничных и культурно – массовых мероприятий с участием местных жителей. И такой опыт уже есть. Здесь успешно прошел гастрономический фестиваль, есть планы и на новые мероприятия. Безусловно, после открытия гостиницы и ресторана в визит – центре будут созданы новые рабочие места»,

– сказал руководитель региона.

Напомним, визит – центр построен при поддержке федерального центра в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы. Помещение выставочного зала с экспозицией и зона торговли сувенирной продукцией уже открыты для посетителей. Здание визит-центра включает в себя гостиницу на 40 номеров, ресторан, выставочный зал с дополнительной возможностью размещения любых тематических экспозиций, и зону торговли сувенирной продукцией. На первом этаже планируется создание постоянной экспозиции о наскальном искусстве Фенноскандии. Посетители смогут ознакомиться с петроглифами и писаницами, историей открытия петроглифов.

Добавим, к объекту построены новая автомобильная дорога и мост через протоку Кислый Пудас, ведущий к археологическому комплексу. Для знакомства с петроглифами созданы специальные мостки с подсветкой и скамейками, установлены информационные стенды, оборудована пешеходная тропа с освещением, беседками, проведена реновация домика смотрителя.

До 15 декабря по поручению Артура Парфенчикова будет создана рабочая группа по подготовке к празднованию 100-летия со дня открытия Беломорских петроглифов.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия.