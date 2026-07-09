«Парад дирижёров» соберет на одной сцене виртуозов страны

Геннадий Миронов стоял у истоков создания Оркестра русских народных инструментов «Онего». В следующем году коллектив отметит своё 50-летие.
В свой юбилей легендарный музыкант приглашает на «Парад дирижёров» - концерт, который соберёт на одной сцене многих его друзей и коллег.
8 декабря к Оркестру русских народных инструментов «Онего» выйдут дирижёры:
- народный артист Карелии, заслуженный деятель искусств России Геннадий Миронов,
- заслуженный артист России Михаил Тоцкий,
- заслуженный деятель искусств России Виктор Акулович (Санкт-Петербург),
- заслуженный работник культуры России Евгений Алешников (Белгород),
- заслуженный деятель искусств Республики Крым Валентин Лобанов (Симферополь),
- заслуженный деятель искусств Республики Крым Игорь Каждан (Смоленск),
- заслуженный деятель искусств России Игорь Тонин (Санкт-Петербург),
- заслуженный деятель искусств России Крикор Хурдаян (Ростов-на-Дону),
- заслуженная артистка России Галина Иванкова (Волгоград),
- Денис Черта (Могилёв),
- Вячеслав Лопатин (Нальчик).
Солисты:
заслуженный артист России Михаил Тоцкий (бандонеон), лауреаты международных конкурсов Константин Шаханов (свирель) и Артём Берг (балалайка), заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики Мурат Малкаров (кавказская гармоника).
В программе музыка русских и зарубежных композиторов: Антонина Дворжака, Астора Пьяццоллы, Евгения Доги, Арно Бабаджаняна, Анатолия Кролла и других.
Концерт проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Начало в 16:00. 6+.
Билеты можно приобрести здесь.
На правах рекламы. ГАУ РК "Карельская Госфилармония". ИНН 1001040248.