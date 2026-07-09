«Парад дирижёров» соберет на одной сцене виртуозов страны

8 декабря отмечает 80-летие народный артист Карелии, заслуженный деятель искусств России, дирижёр Геннадий Миронов

Геннадий Миронов стоял у истоков создания Оркестра русских народных инструментов «Онего». В следующем году коллектив отметит своё 50-летие.

В свой юбилей легендарный музыкант приглашает на «Парад дирижёров» - концерт, который соберёт на одной сцене многих его друзей и коллег.

8 декабря к Оркестру русских народных инструментов «Онего» выйдут дирижёры:

народный артист Карелии, заслуженный деятель искусств России Геннадий Миронов,

заслуженный артист России Михаил Тоцкий,

заслуженный деятель искусств России Виктор Акулович (Санкт-Петербург),

заслуженный работник культуры России Евгений Алешников (Белгород),

заслуженный деятель искусств Республики Крым Валентин Лобанов (Симферополь),

заслуженный деятель искусств Республики Крым Игорь Каждан (Смоленск),

заслуженный деятель искусств России Игорь Тонин (Санкт-Петербург),

заслуженный деятель искусств России Крикор Хурдаян (Ростов-на-Дону),

заслуженная артистка России Галина Иванкова (Волгоград),

Денис Черта (Могилёв),

Вячеслав Лопатин (Нальчик).

Солисты:

заслуженный артист России Михаил Тоцкий (бандонеон), лауреаты международных конкурсов Константин Шаханов (свирель) и Артём Берг (балалайка), заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики Мурат Малкаров (кавказская гармоника).

В программе музыка русских и зарубежных композиторов: Антонина Дворжака, Астора Пьяццоллы, Евгения Доги, Арно Бабаджаняна, Анатолия Кролла и других.

Концерт проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Начало в 16:00. 6+.

Билеты можно приобрести здесь.

На правах рекламы. ГАУ РК "Карельская Госфилармония". ИНН 1001040248.