Памятную доску выдающемуся лесоводу и микологу открыли в Петрозаводске

В Петрозаводске открыли памятную доску выдающемуся лесоводу и микологу Владимиру Шубину. Её установили на доме №9 на улице Куйбышева, где жил учёный. Об этом сообщили в Карельском научном центре РАН.

На памятнике отражены основные объекты исследований Владимира Шубина – грибы и лес.

Владимир Иванович 65 лет посвятил изучению карельских лесов, стал известным в России и за рубежом специалистом в области лесовосстановления и лесной микологии. Он написал более 260 научных публикаций и защитил докторскую диссертацию по теме микологии.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал об испытании карельскими учёными акустического комплекса для подсчёта рыб.