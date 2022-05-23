Палаточный детский лагерь в Карелии запретили

Ситуация с организацией летнего отдыха для детей в Карелии непростая. На заседании правительства региона сообщили о том, что в этом году детей невозможно привезти в палаточный лагерь Матвея Шпаро «Большое приключение» в муезерском районе и на базу труда и отдыха в Нурмолице. Причина в изменившемся законодательстве. Теперь запрещено размещать детей в палатках, если температура воздуха по ночам опускается ниже 15 градусов.

С муниципальными загородными лагерями в республике тоже плохо. На базе «Айно» в Прионежье лишь планируется создать круглогодичный лагерь. В 2023 году чиновники надеются получить проектно-сметную документацию.

Также идет работа по передаче в федеральную собственность лагеря «Старт», в дальнейшем он должен быть включен в перечень объектов, которые будут развивать.

Напомним, что на организацию детского отдыха в карельском бюджете заложено более 130 миллионов рублей. (фото pixabay.com, reijotelaranta)