Отопление начинают возвращать в дома Петрозаводска

Восстановительные работы в тепловой камере на улице Калинина завершены. Об этом сообщили в пресс-службе «РКС-Петрозаводск». Бригада АО «ПКС-Тепловые сети» приступила к подаче отопления в дома.

Напомним, серьезная коммунальная авария произошла сегодня ночью. Оказалась повреждена тепловая камера, расположенная у дома №55 по улице Калинина.

От отопления сегодня днем были отключены 80 домов. Среди них оказались жилые дома, детский сад, школа и училище на улицах Кузьмина, Калинина, Машезерской, Мерецкова, Загородной, Варламова, Правды, Коммунистов и на Ключевском шоссе.

Коммунальщики обещали сделать все возможное, чтобы вернуть тепло в дома петрозаводчан в максимально короткий срок. Фото источника