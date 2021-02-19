19 февраля 2021, 17:35
Происшествия

Отопление начинают возвращать в дома Петрозаводска

Ремонтные работы на улице Калинина завершены

Восстановительные работы в тепловой камере на улице Калинина завершены. Об этом сообщили в пресс-службе «РКС-Петрозаводск». Бригада АО «ПКС-Тепловые сети» приступила к подаче отопления в дома.

Напомним, серьезная коммунальная авария произошла сегодня ночью. Оказалась повреждена тепловая камера, расположенная у дома №55 по улице Калинина.

От отопления сегодня днем были отключены 80 домов. Среди них оказались жилые дома, детский сад, школа и училище на улицах Кузьмина, Калинина, Машезерской, Мерецкова, Загородной, Варламова, Правды, Коммунистов и на Ключевском шоссе.

Коммунальщики обещали сделать все возможное, чтобы вернуть тепло в дома петрозаводчан в максимально короткий срок. Фото источника

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Метки: 
Петрозаводск
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