Подпольный клуб азартных игр накрыли в Петрозаводске

В Петрозаводске расследуется уголовное дело в отношении четырех подозреваемых, которых обвиняют в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Нелегальное заведение работало в карельской столице с 2019 по 2020 год. По версии следствия, подозреваемые подыскали помещение, установили там игорное оборудование и принимали посетителей, получая прибыль.

В ходе обысков было изъято оборудование и другие вещественные доказательства.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства преступления. Обвиняемым грозит до четырех лет лишения свободы. Фото sochistream.ru