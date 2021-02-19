19 февраля 2021, 17:18
Подпольный клуб азартных игр накрыли в Петрозаводске
В столице Карелии расследуется уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр
В Петрозаводске расследуется уголовное дело в отношении четырех подозреваемых, которых обвиняют в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Нелегальное заведение работало в карельской столице с 2019 по 2020 год. По версии следствия, подозреваемые подыскали помещение, установили там игорное оборудование и принимали посетителей, получая прибыль.
В ходе обысков было изъято оборудование и другие вещественные доказательства.
Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства преступления. Обвиняемым грозит до четырех лет лишения свободы. Фото sochistream.ru