Отопление экстренно отключили на нескольких улицах Петрозаводска

Сегодня в Петрозаводске произошло отключение теплоснабжения на нескольких улицах. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, без тепла остались дома на улицах Октября, Соломенской, Детской, Пионеров и на Петрозаводском шоссе. Причиной отключения стало повреждение на сетях.

Вернуть тепло в дома горожан обещают к 22 часам. Фото: pixabay.com/ri