От каких расходов избавит при продаже жилья грамотный риелтор

Когда речь заходит о продаже недвижимости, представляются буквально потоки денег, льющиеся в кошелек продавца. Но на деле сделка по продаже квартиры – это еще и немалые траты. Но на некоторых можно серьезно сэкономить.

Многие полагают, что продавать квартиру самому – значительно выгоднее. Ведь не нужно оплачивать услуги риелторов. Но действительно ли можно сэкономить, отказавшись от услуг профессионалов? Давайте посчитаем,

- рассуждает Юлия Максименко, руководитель отдела продаж вторичной недвижимости агентства Nova Realty.

Первые расходы, которые обязательно потребуются при самостоятельной продаже недвижимости, это расходы на рекламу. Приглашение фотографа, который сделает выгодные снимки объекта, постоянное размещение на тех площадках продаж, которые действительно работают, может обойтись в 4-10 тысяч рублей.

У нас отработаны максимально эффективные алгоритмы по продвижению квартиры. Не стоит думать, что нужно задействовать максимум каналов рекламы. Нужны наиболее эффективные. Кроме того, мы знаем, как сфотографировать жилье, чтобы привлечь к нему внимание покупателей,

- отмечает Мария Зайцева, специалист по продаже вторичного жилья Nova Realty.

Немаловажная статья расходов – составление договоров, подготовка документов к продаже.

Не все знают, какие именно документы нужны для продажи недвижимости. Поэтому нередко продавцы обращаются к нотариусам, тратятся на совершенно лишние справки, документы. Помимо трат на ненужные справки, предстоят траты и на услуги нотариуса. Конечно, есть случаи, когда без нотариального сопровождения сделки не обойтись. Но они не так часты,

- говорит Юлия.

Риелторы рассказывают, что к ним часто обращаются после безуспешных попыток самостоятельных сделок продавцы, у которых продажа квартиры срывалась из-за единственной недостающей справки. Некоторые справки готовятся долго – вплоть до месяца. Не каждый покупатель готов ждать так долго.

Кроме того, в комплекс услуг Nova Realty уже входит юридическое сопровождение сделки – от самого начала до финала. Поэтому оплачивать дополнительные услуги юриста (а это еще 5-10 тысяч «сверху») не придется.

Не стоит забывать и о психологических моментах. Человек, проживший в квартире долгое время, не всегда может увидеть ее истинную ценность. Поэтому часто самостоятельные продавцы отдают квартиру дешевле, чем могли бы, делают необоснованные скидки, боясь, что других покупателей не найдется. Бывают случаи. Когда квартиры продаются на 100 и 150 тысяч дешевле реальной цены,

- уточняет Мария.

Обращение к грамотным риелторам позволит избежать и встреч с мошенниками.

Буквально накануне к нам обратилась за сопровождением клиентка, ранее пытавшаяся продавать квартиру самостоятельно. Она выставила жилье на популярной площадке объявлений, ей позвонил якобы покупатель, готовый внести задаток сразу же. В результате хозяйка квартиры лишилась определенной суммы. Мошенники списали ее со счета. Такие случаи участились в последнее время. Риск лишиться своих накоплений, попав на удочку мошенника, велик,

- рассказала Юлия.

К тому же Nova Realty помогает экономить не только деньги, но и нервы, и время. Общение с потенциальными покупателями иногда требует немало сил от продавца. Эти хлопоты лучше перепоручить профессионалам. А сэкономленные ресурсы потратить на что-то более приятное.

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