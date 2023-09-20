Острое инфекционное заболевание обнаружено в карельском поселке

Жители деревни Колатсельга впервые испытывают странное недомогание.

«Много людей, в частности, в нашей деревне, переболели и болеют в данный момент. Эта странная гадость, очень тяжело протекает. Отмечается повышение температуры, ужасная головная боль, появление сыпи, поражается слизистая глаз. Возможны приступы тошноты», — рассказывают о симптомах болезни заболевшие.

Они задаются вопросом: откуда же взялась зараза? На вопросы ответила главный врач Пряжинской районной больницы Валентина Рябова.

«Для паники нет оснований, и о вспышке пока говорить рано. Это заболевание —туляремия — на территории Карелии выявляется периодически. В Пряжинском районе на сегодняшний день зафиксировано 10 случаев заболевания туляремией. Состояние здоровья больных отмечается, как при ОРВИ. Болезнь не смертельна. Она не передается от человека к человеку. Инфекция проникает через слизистые оболочки рта, глаз, повреждённую кожу при соприкосновении с зараженной водой, трупами зайцев, грызунов и кошек. А также через укусы кровососущих и при вдыхании пыли с остатками фекалий грызунов. Инкубационный период длится от трех дней до трех недель».

Чтобы обезопасить себя от заражения туляремией, медики рекомендуют не пить воду из природных источников, уничтожить грызунов, носить одежду, защищающую от укусов мух комаров, слепней и клещей, проводить уборку помещения. Для профилактики туляремии будет проводиться вакцинация. Прививки будут делать всем желающим и совершенно бесплатно.

В Карелии риск заразиться туляремией есть в Сортавальском, Кемском, Кондопожском, Лахденпохском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сегежском, Суоярвском районах и в Петрозаводске.//фото "Петрозаводск говорит"



