05 мая 2023, 09:12
Происшествия

Осколок стекла попал в глаз работнику дома престарелых в Карелии

Несчастный случай произошел с рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Республиканская государственная инспекция труда завершила расследование несчастного случая в Видлицком доме-интернате для престарелых и инвалидов. Инцидент произошел с рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

Работнику попал в глаз осколок стекла. Специалисты провели расследование несчастного случая.

Согласно их выводам, причинами инцидента стали неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение работодателем безопасности работника, неприменение работником средств индивидуальной защиты органов зрения. // фото unsplash.com

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новости Карелии
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