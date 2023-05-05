Осколок стекла попал в глаз работнику дома престарелых в Карелии

Республиканская государственная инспекция труда завершила расследование несчастного случая в Видлицком доме-интернате для престарелых и инвалидов. Инцидент произошел с рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

Работнику попал в глаз осколок стекла. Специалисты провели расследование несчастного случая.

Согласно их выводам, причинами инцидента стали неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение работодателем безопасности работника, неприменение работником средств индивидуальной защиты органов зрения. // фото unsplash.com