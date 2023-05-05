Внедорожник влетел в людей на остановке в российском городе

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado вылетел на остановку общественного транспорта, когда там находились люди. ДТП произошло в городе Артем Приморского края. Полиция устанавливает обстоятельства дорожного происшествия.

В краевом МВД сообщили, что в результате аварии две женщины получили травмы, им оказали медпомощь. // фото пресс-службы МВД по Приморскому краю