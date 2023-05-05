05 мая 2023, 08:02
Происшествия

Внедорожник влетел в людей на остановке в российском городе

В результате аварии в Приморском крае пострадали два человека

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado вылетел на остановку общественного транспорта, когда там находились люди. ДТП произошло в  городе Артем Приморского края. Полиция устанавливает обстоятельства дорожного происшествия.

В краевом МВД сообщили, что в результате аварии две женщины получили травмы, им оказали медпомощь. // фото пресс-службы МВД по Приморскому краю

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Метки: 
ДТП
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артем
приморский край