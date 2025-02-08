Ошибки с огромными счетами за электричество еще устраняют

Плату за электроэнергию многим уже пересчитали, оставшиеся ошибки еще устраняют. Об этом сообщил министр ЖКХ Карелии Виктор Россыпнов.

«ТНС-энерго» сделало перерасчет платы за январь по всем индивидуальным домам с электрокотлами и электроплитами исходя из диапазонов: 1 – до 3900 кВт (вместо 1240), 2 – до 6000 кВт (вместо 1920), 3-й – свыше 6000 кВт. Как отметил Россыпнов, отдельные ошибки по отнесению ко 2 диапазону домов, потребляющих меньше 3900 кВт (как, например, по поселкам в районе Бесовца), будут устранены.

Чтобы не попасть в третий, самый дорогой диапазон, собственники индивидуальных жилых домов должны предоставить необходимые документы. Министр пообещал вскоре подробно объяснить, как подтвердить, что в доме электроплита и электрокотел в упрощенном порядке.

«Энергокомфорт» тоже произведет корректировку счетов по домам с электроплитами и электрокотлами, которые ошибочно посчитаны, исходя из 1 диапазона до 1240 кВт (без электроплит и электрокотлов) или до 1920 (с электроплитами, но без котлов). Квитанции с откорректированными начислениями появятся в личных кабинетах абонентов в течение следующей недели, либо будут направлены по электронной почте.

Министр напомнил, что подготовлено обращение в федеральный центр с вопросом о повышении диапазонов для нашего региона.

Добавим, что в Карелии создали и подписывают петицию «Нет грабительским тарифам на электроэнергию!». Люди не согласны, что потребление электроэнергии более 6000 кВт в месяц, согласно нововведенным диапазонам, автоматически квалифицируется как коммерческое использование. Депутаты также обратились к прокурору и в ФАС. // фото freepik.com