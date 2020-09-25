Осенняя онлайн-ярмарка заработала в Петрозаводске

Осенняя онлайн-ярмарка «Сделано в Карелии» открылась сегодня в Петрозаводске.

О первом дне работы ярмарки на своей странице в соцсети рассказал министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

«Самое начало ярмарки, а уже можно отметить хорошую посещаемость выставки и большое количество заказов с помощью онлайн-ресурса»,

- написал министр.

Жители республики через Интернет смогут прибрести товары местных производителей до 4 октября. Также по Петрозаводску действует бесплатная доставка при условии заказа от 2000 рублей либо от 10 килограммов.

Кроме того до 27 сентября в гипермаркете на улице Казарменская, 2, с 10 до 18 часов работает выставка образцов продукции карельских производителей и мастеров народно - художественных промыслов. Также в дни выставки будут проходить различные мастер-классы.

Как написал Ермолаев, на выставке можно попробовать продукцию, наглядно увидеть овощи местных фермеров, а с помощью сотрудников Корпорации развития купить все, что понравится. Также министр вручил знак качества «Сделано в Карелии» молодому фермеру-овощеводу Ксении Сосункевич.

Фото: vk.com