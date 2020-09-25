25 сентября 2020, 12:00
Соцсети

«Творческая мастерская» отменила спектакли до 5 октября

В учреждении превышен порог по простудным заболеваниям

Театр драмы республики Карелия «Творческая мастерская» отменила спектакли из-за превышенного эпидпорога. Информация об этом появилась в паблике театра.   

«На сегодняшний день превышен эпидемический порог по простудным заболеваниям. В связи с этим спектакли до 5 октября включительно отменяются», - сообщается в группе театра.

Также сообщается, что менеджеры свяжутся со зрителями по поводу билетов на приобретенные спектакли. Любители театра могут также сами уточнить информацию по спектаклям по номеру: 78-05-43.

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Метки: 
театр
простуда
«Творческая мастерская»
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