«Творческая мастерская» отменила спектакли до 5 октября

Театр драмы республики Карелия «Творческая мастерская» отменила спектакли из-за превышенного эпидпорога. Информация об этом появилась в паблике театра.

«На сегодняшний день превышен эпидемический порог по простудным заболеваниям. В связи с этим спектакли до 5 октября включительно отменяются», - сообщается в группе театра.

Также сообщается, что менеджеры свяжутся со зрителями по поводу билетов на приобретенные спектакли. Любители театра могут также сами уточнить информацию по спектаклям по номеру: 78-05-43.