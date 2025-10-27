Осень из ста дождей: в Петрозаводске пройдёт XXXIX фестиваль шансона

Жителей и гостей города 7 ноября приглашают на встречу с любимыми исполнителями (6+)

Фото: Продюсерский центр "Фабрика грез"

Продюсерский центр «Фабрика грёз» приглашает на XXXIX Фестиваль русского шансона «Осень в платье из ста дождей», который состоится 7 ноября в 19:00 в концертном зале ДК «Машиностроитель».

Этот вечер станет настоящим праздником музыки, искренности и душевного тепла. Сцена превратится в пространство вдохновения, где зрители услышат как полюбившиеся хиты, так и свежие каверы в исполнении талантливых артистов Карелии и гостей из других регионов.

Фестиваль — это не только музыкальное событие, но и встреча старых друзей, возможность прикоснуться к «живому» звуку и поучаствовать в интерактиве с артистами.

За эти годы на сцене фестиваля выступали звёзды жанра: Ирина Круг, Леонид Телешев, Игорь Тальков (младший), Татьяна Тишинская, Дмитрий Быковский, Андрей Большеохтинский, Дмитрий Фомин, Елена Тальковская, Рада Рай, Афина, Дмитрий Прянов, Наталья Скорупская (СПб), ансамбль «Сорока» и многие другие.

В этом году новую программу представят любимые зрителями исполнители : Ирина Аникина (суперфиналистка «Голоса 60+»), Мирослав Семеньков, Сергей Романов, Екатерина Супранович, Андрей Соловьёв, Александр Лазарев (Москва), кавер-группа «Морошка», Игорь Росев, Светлана Секретова, Николай Пищулов и группа «Мысли вслух», Владимир Александренок, Андрей Филимонов, ансамбль бального танца «Степ», Владимир Ершов, Михаил Бутманов, Александра Терских, Сергей Бах (Москва). Дебютное выступление на фестивале будет у Андрея Лорда.

Зрителей ждут сюрпризы, розыгрыш призов, шутки от прекрасных ведущих – Владимира Ершова и Екатерины Супранович, световое шоу, красивый видеоряд, и, конечно же, отличное настроение.

7 ноября, ДК «Машиностроитель», начало в 19:00.

Билеты можно приобрести в кассе ДК «Машиностроитель» или онлайн.

Фото: Продюсерский центр "Фабрика грез"

На правах рекламы. ИП Ширякина Наталья Борисовна, ИНН 100113880398. ERID