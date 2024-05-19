19 мая 2024, 11:32
Организаторы объявили трех новых участников «Воздуха Карелии»
Список групп, которые выступят на главном приключении карельского лета, продолжает пополняться
Организаторы фестиваля «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 6+), раскрыли названия еще трех групп, которые выступят на мероприятии.
Так, на главное приключение карельского лета приедут коллективы «Имплоzия», «Улыбаются трамваи» и «Катюша». Эти команды стали победителями конкурсного отбора на фестиваль.
Напомним, «Воздух Карелии» пройдет 14-16 июня в вотчине Талвиукко в Чалне. Мероприятие организовано при поддержке президентского фонда культурных инициатив. // Фото из паблика фестиваля