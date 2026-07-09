Опыт «ПКС-Водоканал» в сфере концессий признан отраслевым ориентиром

Национальная Ассоциация Инвесторов признала петрозаводский опыт концессии в сфере водоснабжения образцовым — пример предприятия предлагают брать за основу при развитии коммунальной инфраструктуры

Фото: «ПКС-Водоканал»

Результаты работы по концессионному соглашению представил заместитель технического директора по развитию и инвестициям АО «ПКС-Водоканал» Арсений Анохов на форуме «ИНВЕСТФЕСТ» в Ярославле.

Петрозаводская модель основана на комплексной инвентаризации объектов, точной настройке обязательств сторон и синхронизации инвестиционных программ с задачами развития территории. Концессионное соглашение, заключенное в 2022 году сроком на 30 лет, охватывает всю систему холодного водоснабжения и водоотведения города и предусматривает более 5 млрд рублей инвестиций в модернизацию инфраструктуры. При этом формируется управляемая и долгосрочная модель обновления коммунального комплекса.

Мы изначально рассматривали концессию не как формальное соглашение, а как долгосрочный инструмент развития городской инфраструктуры. Поэтапная подготовка, прозрачная финансовая модель и постоянный диалог со всеми участниками процесса позволили выстроить устойчивую систему, в которой инвестиции реализуются без давления на тариф и с понятным эффектом для жителей»,

— отметил заместитель технического директора по развитию и инвестициям АО «ПКС-Водоканал» Арсений Анохов, выступая на форуме.

Кейс «ПКС-Водоканал» наглядно демонстрирует, что концессии в сфере ЖКХ могут быть эффективным и понятным инструментом при наличии профессиональной экспертизы, реалистичных обязательств и ответственного партнерства с регионом. Подобные проекты формируют доверие инвесторов и могут служить ориентиром для органов власти при запуске инфраструктурных инициатив»,

— подчеркнул президент Национальной Ассоциации Инвесторов Максим Оводков.

Признание опыта «ПКС-Водоканал» на федеральном уровне подтвердило: при системном управлении и сбалансированном государственно-частном взаимодействии концессионные проекты способны становиться драйвером развития инженерной инфраструктуры и устойчивого роста российских городов.

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