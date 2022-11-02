Опубликованы фотографии с места пожара в общежитии в Олонце. Инцидент случился сегодня ранним утром. Кадры появились в паблике ОПС по Олонецкому району.

Напомним, возгорание произошло в 4 утра. Из горящего здания были выведены более 80 человек, в том числе, 10 детей.

По предварительным данным, причиной происшествия стало возгорания электрощитов на третьем и четвертом этажах. Судя по опубликованным кадрам, в здании стояло сильное задымление. Фото паблика ОПС по Олонецкому району