Опубликованы фотографии с места пожара, в котором погиб человек

Прионежские пожарные опубликовали кадры с места пожара на станции Деревянка, унесшего жизнь одного человека. Отряд огнеборцев был направлен к месту ЧП в СНТ «Виктория» 8 октября в 04:46.

К приезду пожарных дачный дом был охвачен огнем. В результате возгорания один человек получил термические ожоги тела и головы 2,3 степени, владелец дачи погиб.

Обстоятельства, которые привели к гибели людей, устанавливают специалисты. // фото VK-паблик «Отряд противопожарной службы Прионежского района»