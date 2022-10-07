Определены сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году

Определены сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ на 2023 год. Они стали известны из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, единый госэкзамен в России начнут сдавать с 20 марта. Досрочный период сдачи ЕГЭ продлится до 10 апреля. Основной период начнется 26 мая и завершится, вместе с резервными днями, 1 июля. Дополнительный период - 6-19 сентября.

Досрочный и основной этап сдачи ОГЭ займут период с 21 апреля по 1 июля. В сентябре также предусмотрен дополнительный этап сдачи экзамена. Фото: unsplash.com