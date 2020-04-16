Определены микрорайоны Петрозаводска, в которых живут больные Covid-19

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков опубликовал на своей странице в соцсети онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в республике по данным на 16 апреля.

Согласно карте, по одному случаю заражения зафиксированы в Сегежском и Прионежском районах. В Прионежье болеет житель поселка Мелиоративный. В Петрозаводске - семеро заболевших.

Красным цветом на карте Петрозаводска отмечены Древлянка и район между Первомайским и Октябрьским проспектами. Именно там зарегистрированы больные Covid-19. На Кукковке отмечен один условно положительный тест на коронавирус. Еще один такой условно больной - в Прионежском районе.