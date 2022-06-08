Определена самая прибыльная работа в Карелии

Карелиястат опубликовал данные по отраслям, в которых выплачиваются самые большие в республике зарплаты. Информация относится к марту 2022 года.

Так, в марте самые большие средние зарплаты получили работники сферы добычи полезных ископаемых - 98 154 рубля. Вслед за ними расположились сотрудники отрасли рыболовства и рыбоводства (84 988 рублей). Немного отстала «деятельность финансовая и страховая» (82 730 рублей).

Также большие зарплаты в отраслях «научные исследования и разработки» (75 469 рублей), «производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» (73 938 рублей) и «производство напитков» (73 223 рубля).

Средняя зарплата по республике в марте 2022 года составила 54 427 рублей. Фото: pexels.com