Оплата покупок по QR-коду Сбера стала ещё быстрее

Время операции сократилось до 7 секунд

Фото: Кандинский

Россияне смогут ещё быстрее и удобнее оплачивать покупки по QR-коду Сбера. Теперь оплата проходит без входа в СберБанк Онлайн, что позволяет сократить время операции с 18 до 7 секунд.

Когда пользователь сканирует камерой смартфона QR-код на терминале магазина и выбирает SberPay, для подтверждения оплаты ему больше не надо переходить в СберБанк Онлайн.

Для первой оплаты по QR нужна авторизация по Сбер ID, а для следующих уже нет – безопасность операций уже подтверждена. При покупке товаров на сумму до 5 тыс. рублей оплата пройдёт моментально в один клик, больше 5 тыс. — надо будет ввести код из СМС.

Улучшенный способ оплаты доступен более чем на 1,2 млн электронных терминалов офлайн-магазинов России. По QR-коду Сбера также могут оплачивать покупки клиенты восьми банков-партнеров.

Чтобы заплатить за продукты и товары по QR-коду Сбера, теперь нужно всего семь секунд. Больше не надо ждать, когда откроется и загрузится СберБанк Онлайн. Это очень быстро и удобно. Для оплаты нужен только смартфон, банковскую карту или наличные носить с собой не надо. С начала этого года количество клиентов, ежемесячно использующих QR-код Сбера, выросло более чем в два раза. Им пользуются уже свыше 8 млн человек каждый месяц. Уверен, теперь пользователей нашего быстрого сервиса станет ещё больше,

- сообщил и. о. директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Сергей Шубочкин.

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