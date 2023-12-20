МТС «прокачала» мобильный интернет в двух промышленных центрах Карелии

Цифровая экосистема МТС сообщает о завершении масштабной программы модернизации сети в двух промышленных центрах республики.

В результате модернизации сети МТС и обновления телеком-оборудования в Костомукше и Сегеже увеличилась емкость канала мобильной связи, что позволило «прокачать» скорости мобильного интернета – загрузка и отправка файлов теперь занимает меньше времени.

Благодаря проведенной модернизации более 50 тысяч человек, проживающих в двух промышленных центрах Карелии, даже в часы максимальной нагрузки на сеть могут комфортно загружать тяжелый контент, проводить видеоконференции, смотреть фильмы в HD-качестве, играть в онлайн игры, а предприниматели могут внедрять умные технологии для производственных процессов, интеллектуальное видеонаблюдение и другие современные цифровые решения.

Мобильным интернетом МТС на новых скоростях в Костомукше теперь смогут воспользоваться и гости различных музыкальных фестивалей, которые проводятся здесь несколько раз в год. В Сегеже скорости выросли на всей территории города, как в жилых районах, так и на территории Сегежского ЦБК.

МТС развивает свою сеть в Карелии не только за счет новой стройки, но и за счет модернизации уже имеющихся ресурсов, которые могут быть использованы более эффективно. В результате перераспределения частот в диапазоне LTE жители Сегежи и Костомукши получили новое качество связи и возможность еще быстрее загружать онлайн-контент для работы, учебы и досуга. Стоит отметить, что в 2024 году Сегежа принимает эстафету празднования Дня Республики, который будут отмечать в августе. Город уже начал подготовку к этим мероприятиям. Наша сеть уже готова к предстоящим торжествам,

– прокомментировал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.