Опираясь на карельский гранит, Пушкин творил великую поэзию

Набережные Санкт-Петербурга являются одной из достопримечательностей города. Они отличаются гранитной облицовкой. Первоначально для облицовки сооружений использовался известняк, но он сравнительно быстро приходил в негодность и ветшал. Для преодоления этой проблемы обратили взор на карельский камень, а именно гранит, который добывался в карельских и выборгских каменоломнях.

Самым распространенным материалом, оковавшим Неву, является наш камень с финским названием рапакиви. Этот камень теперь лицо Санкт-Петербурга, и мы с гордостью осознаем, что, опираясь именно на карельский гранит, Александр Сергеевич Пушкин творил великую поэзию России.

Съемка велась рядом с местом казни декабристов. Удивительно, но на памятнике декабристам до сих пор живые цветы. (Видео)