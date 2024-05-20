Пожароопасный сезон в Карелии начался раньше запланированного

Текст: Елена Малишевская

Начало пожароопасного сезона в Карелии было запланировано на 25 мая. Однако в минувшие выходные случились сразу три лесных пожара в разных районах республики. В результате 18 мая пожароопасный сезон объявлен в Кондопожском, Лахденпохском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском, Сортавальском, Сегежском, Медвежьегорском, Пудожском, Суоярвском, Питкярантском районах и Петрозаводском городском округе. А готова ли Карелия к борьбе с огненной стихией? В каком состоянии техника, пожарные части, укомплектован ли личный состав спасательных служб? Мы попытались это выяснить, и это было непросто.

В субботу, 18 мая загорелся лес на территории Хийтольского лесничества в Лахденпохском районе. Как сообщило минприроды, площадь возгорания составила 0,15 га, с огнем справились быстро. В качестве причины пожара ведомство указало выброшенный окурок. Через пару часов загорелся лес в Кондопожском районе: тоже небольшой по площади пожар локализовали и потушили. Третий инцидент случился на территории Суоярвского лесничества. Первые звоночки для противопожарных служб заставили пересмотреть планы и объявить пожароопасный сезон в Карелии на неделю раньше.

Сегодня все цифры в области тушения пожаров в лесах Карелии сравнивают с 2021 годом. Тогда, казалось, полыхало везде. Гринпис зафиксировал рекордные показатели и назвал нашу республику одним самых сильно горящих регионов. В XXI веке примерно таким же разрушительным для карельских лесов был только 2013 год.

Если в какой-то год горели огромные площади лесов, то в следующие за ним годы власти могут писать позитивные отчеты. Так, в 2023 году количество пожаров уменьшилось в два раза - сообщили на комитете по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Заксобрания Карелии.

«В 2023 на территории Карелии ликвидировано 95 лесных пожаров на общей площади 341 гектар. Это значительно меньше, чем в среднем за последние пять лет. Количество пожаров уменьшилось в два раза, общая площадь возгораний уменьшилась в 16 раз. Больших пожаров не допущено, угрозы населенных пунктам не было».

Это произошло в том числе и потому, уточняют в минприроды, что из бюджета было выделено больше денег на подготовку к пожароопасному сезону – свыше 300 млн рублей. Выделенные средства помогли организовать эффективное авиапатрулирование, 959 часов – общий налет за сезон. С воздуха оперативно выявляли мелкие очаги возгорания. Приобрели четыре грузовых автомобиля для тушения лесных пожаров, десять мотопомп и одну бензопилу. Много сил и времени уделили профилактической работе: это установка стендов, открытые уроки в школах, обходы, оповещение населения об ограничениях во время противопожарного сезона.

Но достаточно ли этих усилий для республики, 49 процентов территории которой покрыты лесом? Очень тревожную информацию о состоянии пожарной техники в Карелии предоставил Госкомитет республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

«Только 29 машин из 65 служат менее 10 лет. 18 автомобилей имеют срок эксплуатации от 20 до 30 лет. И 16 пожарных машин эксплуатируются уже больше 30 лет».

Можете себе представить эти машины на четвертом десятке службы? А еще едущие по дорогам Карелии, многие из которых - просто направления.

По данным Госкомитета, всего в боевом расчете Карелии находятся 65 пожарных автомобилей и одна специальная машина – пожарная автолестница. Учитывая, что в республике 44 пожарных части и 14 отдельных постов, количество техники, мягко говоря, недостаточное: примерно по одной машине на часть.

Как сообщил нам исполняющий обязанности руководителя Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов Виктор Старовойтов, количество сотрудников этой службы с 2021 года не увеличилось — сколько было спасателей лесов, столько и осталось. На вопрос про повышение зарплат у пожарных ответил неуверенно: «Ну, мы индексируем...». Надо понимать, что и зарплата осталась на том же уровне.

Про состояние пожарных частей в Карелии писали много, в том числе и наш портал. Одно из самых показательных зданий находится в Кеми: на стенах и потолке трещины, душевые - как после бомбежки. В гараже стоит автомобиль, которому, со слов сотрудников, более 30 лет.

«Фасад здания и внутренние помещения содержат конструктивные трещины стен, эксплуатационный контроль за состоянием здания не проводится, техническое обслуживание здания не осуществляется. Начальнику «Отряда противопожарной службы по Кемскому району» направлено представление об устранении нарушении закона»,

- сообщила прокуратура Карелии.

Готовя этот материал, я очень хотела пообщаться с начальником пожарной части в Кеми или с кем-то из рядовых сотрудников. Никто из них не согласился отвечать на вопросы, даже на условиях анонимности. Вероятно, боятся сказать что-то не то и потом потерять работу...

Еще одна большая проблема в Карелии: бюджеты небольших поселков и деревень настолько мизерные, что местные власти просто не в состоянии выполнить требования пожарной безопасности. Многие помнят, как в июне прошлого года страшный пожар полыхал в старинном поморском селе Гридино: одновременно горели хозпостройки, баня и три дачных дома.

А между тем, еще в апреле 2023 года МЧС провело проверку в Гридино и выявило сразу четыре нарушения, в том числе – не соблюдалось противопожарное расстояние на границе села с лесным массивом, не была обустроена минерализованная полоса. Администрацию поселения наказали штрафом. В октябре 2023 года была проведена еще одна внеплановая проверка, которая показала, что нарушения требований устранены лишь частично. И снова глава администрации был привлечен к ответственности по части 12 статьи 19.5 КоАП РФ.

Слабых мест в готовности Карелии к пожароопасному сезону можно найти множество. Где-то не хватает техники, где-то (как в Песках) пожарную часть вообще закрыли на замок, потому что здание разваливается, в некоторых районах для тушения пожаров элементарно не хватает специально обученных людей.

Меня удивляет другое: почему о проблемах говорят только журналисты? Почему власть так тщательно прикрывается прилизанными, причесанными пресс-релизами, в которых все у нас замечательно? Ведь когда случится беда, в эту самую власть и будут тыкать пальцем, и вспоминать бессмертные строки Булгакова про «гражданина соврамши». Впрочем, такое поведение мы уже наблюдали — среди пожарных Кемского района. Видимо, все боятся сморозить что-то не то и потом потерять работу... // Фото: "Петрозаводск говорит", паблик "Гридино", официальный сайт Гринпис, пресс-служба правительства Карелии.