ООО «КЭО» продолжает повышать качество услуг по обращению с отходами

В 2021 году региональный оператор значительно расширил собственную производственно-техническую базу и начал вывозить твердые коммунальные отходы в Сортавальском, Лахденпохском, Питкярантском, Олонецком районах Карелии самостоятельно. В этих районах работают новые мусоровозы и установлено более 2000 современных пластиковых евроконтейнеров с крышками взамен старых металлических. На производственных участках трудятся 53 сотрудника, большинство из них перешли в штат регионального оператора от предыдущих подрядчиков.

Всего в прошлом году региональный оператор закупил 15 мусоровозов, а также спецтехнику для вывоза отходов, не относящихся к твердым коммунальным: 2 ломовоза, 1 мультилифт и 1 бункеровоз. Полученная ООО «КЭО» лицензия на транспортирование отходов IV-V классов опасности позволяет заключать договоры на вывоз отходов от строительных и ремонтных работ, ряда отходов производства, упаковки и т.д.

Региональный оператор совместно с перевозчиками намерен и дальше продолжать работу по популяризации раздельного сбора отходов, создавая комфортные условия для желающих сдавать в переработку вторичные материальные ресурсы. Уже сейчас в петрозаводском районе Кукковка установлены 16 контейнеров для ПЭТ-бутылок, дополнительно планируется установить еще 50 контейнеров в разных районах города.

Возле трех крупных торговых центров Петрозаводска размещены три экостанции, одна из них уже введена в эксплуатацию. В экостанции можно сдать бумагу, картон, стекло, металл, ПЭТ-бутылки, а также флаконы и канистры от бытовой химии. Кроме того, приобретены обучающие материалы по экологическому просвещению для школ, а специалисты ООО «КЭО» регулярно проводят уроки для подрастающего поколения о грамотном обращении с отходами, которые можно и нужно использовать в производстве повторно.

На совещании с участием представителей Минприроды Карелии, ООО «КЭО» и педагогов петрозаводских школ родился лозунг #ЧистоПоКарельски! Под этим девизом региональный оператор подразумевает постоянную работу над улучшением качества услуг по обращению с отходами в Республике Карелия.