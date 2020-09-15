Онлайн-экскурсия «Карельский фронт глазами поисковиков» пройдет завтра

Интернет-экскурсия «Карельский фронт глазами поисковиков» из музея истории поискового движения начнется завтра в 18.00 в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм», сообщает газета «Тюменская область сегодня».

Благодаря технологиям цифрового вещания, все желающие смогут увидеть экспонаты, найденные на местах боев в Карелии.

Находки, которым посвящена экскурсия, обнаружены летом 2020 года во время поисковых работ в Лоухском районе. Среди них – именные личные вещи бойцов, элементы обмундирования и предметы фронтового быта.

Участники онлайн-экскурсии познакомятся с местами, где найдены экспонаты. Рядом с горой Ганкашваара с 1941 по 1944 год проходила линия Кестеньгского направления Карельского фронта.

Здесь вели боевые действия 88-я и 23-я гвардейская стрелковые дивизии. Здесь же бойцы обороняли станцию Лоухи Кировской железной дороги – основную артерию, которая соединяла незамерзающий порт Мурманск с Советским Союзом и по которой осуществлялась значительная часть поставок по ленд-лизу.

Онлайн-экскурсия «Карельский фронт глазами поисковиков» является частью цикла виртуальных экскурсий «Страницы Великой Победы».

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