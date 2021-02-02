Онколог назвал провоцирующую рак одежду

Химиотерапевт Андрей Базылев рассказал о том, что вещи из синтетических материалов, например, из полиэстера, повышают риск развития онкологических заболевний. Слова специалиста приводит «Пятый канал».

«Обычно при изготовлении этой ткани в нее добавляются различные вещества: формальдегиды, аммиак, тефлон, фталаты. Все эти вещества могут вызвать респираторные заболевания и являются достаточно серьезными канцерогенами», - объяснил онколог.

В то же время врач добавил, что на данный момент нет никаких научных доказательств того, что синтетические материалы точно провоцируют злокачественные новообразования. Несмотря на это, Базылев порекомендовал избегать длительного контакта с ненатуральными тканями, а также посоветовал отказаться от постельного белья из синтетики. Фото gormanuniform.com