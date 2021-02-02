Названы первые симптомы смертельной болезни мозга

Одним из первых симптомов развития болезни Альцгеймера является потеря координации в пространстве. Недуг до сих пор не до конца изучен учеными, однако, некоторые признаки его развития им известны, сообщил профессор Андрей Зберовский в интервью радио Sputnik.

Часто пациенты отмечают, что начинают забывать элементарные вещи - например, где находится магазин, в который они чуть ли не ежедневно ходили на протяжении многих лет.

«Еще один сигнал, когда люди начинают забывать слова или используют их не по назначению. Или когда человек произносит какое-то слово, а потом признается, что забыл, что именно оно означает», - отметил врач.

Медик посоветовал родственникам пожилых людей внимательнее присматриваться к их состоянию. Социальная активность, заинтересованность в проблемах семьи у человека в преклонном возрасте - признак того, что психическое здоровье в порядке. Отстраненность, безразличие, манера постоянно переспрашивать - являются тревожными симптомами. Фото psychicspiritfairie.com