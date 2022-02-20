Олимпийские игры в Пекине объявлены закрытыми

В Пекине на стадионе «Птичье гнездо» прошла церемония закрытия XXIV Зимних Олимпийских игр. Соревнования объявил закрытыми президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

На Олимпиаде в Пекине российские спортсмены завоевали 32 медали, что стало рекордным показателем для отечественного спорта. В активе команды ОКР 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. В неофициальном медальном зачете сборная ОКР заняла девятое место.

Следующие Зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Фото Getty Images