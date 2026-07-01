«Охта Групп» приглашает петрозаводчан на семейный новогодний праздник

Веселое яркое мероприятие с играми и конкурсами для семей с детьми пройдет в субботу, 20 декабря в Петровской слободе (0+)

Фото: «СЗ ЖК «Александровский»

Строительная компания «Охта Групп Карелия» приглашает жителей Петрозаводска на новогодний праздник, который пройдет в ближайшую субботу, 20 декабря, с 12:00 до 14:00 на Ярцовской аллее. Мероприятие традиционно соберет семьи района и всех, кто хочет ощутить волшебную атмосферу наступающего Нового Года.

Гостей ждет насыщенная программа: зажигательные игры, приятные угощения и обязательная фотосессия с главным волшебником зимы — Дедом Морозом. Это прекрасная возможность сделать незабываемые фото на память и весело провести время всей семьей на свежем воздухе.

Для «Охта Групп Карелия» организация таких событий — уже добрая традиция и важная часть философии создания комфортной городской среды в активно развивающемся районе — Петровской слободе. Строительная компания не только возводит современное жилье, но и создаёт пространство для активного досуга и добрососедского общения. Застройщик благоустроил набережную реки Лососинки и построил пешеходный бульвар, который уже стал популярным местом для отдыха и спорта.

Новогодний праздник — ещё одно подтверждение того, что Петровская слобода превращается в по-настоящему тёплый и гостеприимный район, где ценят добрососедство, безопасность и семейные традиции.

Семейное мероприятие для жителей города пройдет 20 декабря с 12:00 до 14:00 на Ярцовской аллее. Приходите всей семьёй! Вход свободный.

По всем вопросам обращайтесь в отдел продаж: 8 (8142) 33-22-44.

На правах рекламы. Организатор: ООО «СЗ ЖК «Александровский». ИНН 7806488227. ERID