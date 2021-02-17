17 февраля 2021, 13:11
Общество

Охраняемые природные территории создают проблемы развитию Карелии

Власти республики обсудили вопросы развития Муезерского района

На совещании по развитию Муезерского района возник вопрос разумности создания особо охраняемых природных территорий. Так, из-за ООПТ «Болото Тикша» невозможно провести свет к знаменитому детскому лагерю «Большое приключение». Даже дорога, которая к нему идет, по факту незаконна, поскольку тоже идет через охранную зону.

При этом, хотя ООПТ создано региональными властями, внести какие-то изменения крайне сложно, это требует длительных согласований с федеральным центром.

Артур Парфенчиков возмутился: мы что, не можем согласовать с Минприроды корректировку?

– Это же наше ООПТ, мы его сами можем изменить? Это наше право, создавать и упразднять ООПТ! – спрашивал губернатор чиновников. Он напомнил, что аналогичная охраняемая территория «Ладожские шхеры» сейчас создает проблемы по газификации всего Приладожья.

– Невозможно развивать туризм в зоне ООПТ, если мы не можем наладить инфраструктуру. «Это наше достояние, природный объект» – а кто из жителей республики видел этот природный объект? Три человека в год? Потому что туда не подобраться… – возмущался губернатор.

Глава Карелии в шутку предложил везде создать охраняемые природные территории, на которых не будут рубить лес, разводить рыбу, добывать камень. Правда, и об экономическом развитии придется забыть. Фото look.com.ua

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Метки: 
Муезерский район
артур парфенчиков
Большое приключение
Ладожские шхеры
особо охраняемые природные территории
новости Карелии