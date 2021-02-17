Охраняемые природные территории создают проблемы развитию Карелии

На совещании по развитию Муезерского района возник вопрос разумности создания особо охраняемых природных территорий. Так, из-за ООПТ «Болото Тикша» невозможно провести свет к знаменитому детскому лагерю «Большое приключение». Даже дорога, которая к нему идет, по факту незаконна, поскольку тоже идет через охранную зону.

При этом, хотя ООПТ создано региональными властями, внести какие-то изменения крайне сложно, это требует длительных согласований с федеральным центром.

Артур Парфенчиков возмутился: мы что, не можем согласовать с Минприроды корректировку?

– Это же наше ООПТ, мы его сами можем изменить? Это наше право, создавать и упразднять ООПТ! – спрашивал губернатор чиновников. Он напомнил, что аналогичная охраняемая территория «Ладожские шхеры» сейчас создает проблемы по газификации всего Приладожья.

– Невозможно развивать туризм в зоне ООПТ, если мы не можем наладить инфраструктуру. «Это наше достояние, природный объект» – а кто из жителей республики видел этот природный объект? Три человека в год? Потому что туда не подобраться… – возмущался губернатор.

Глава Карелии в шутку предложил везде создать охраняемые природные территории, на которых не будут рубить лес, разводить рыбу, добывать камень. Правда, и об экономическом развитии придется забыть. Фото look.com.ua